TRANSFER HABERİ - Manuel Akanji'den Galatasaray yanıtı!

Transferde atağa kalkan Galatasaray'ın bir numaralı gündemi Manuel Akanji… Avusturyalı stoperi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılara yıldız isimden şok yanıt geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
İtalyan gazeteciye göre, Galatasaray, önümüzdeki saatlerde oyuncuya teklif sunarak anlaşmayı bu hafta içinde gerçekleştirmeye çalışacak.
AKANJI'DEN TRANSFER YANITI
Manuel Akanji, Fabrizio Romano'nun sosyal medya paylaşımına, "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." yorumunu yaptı.
Fabrizio Romano Akanji'nin yanıtından sonra haberinde; "Galatasaray, Manuel Akanji'ye teklifini 24 saat içinde yapacak. Şu anda oyuncuya yapılmış bir teklif yok ve Akanji'nin de teklifi kabul edip etmeyeceğine dair bir işaret bulunmuyor. Kulüpler anlaşsa da oyuncu ile bitmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.