Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Mevcut kadroya stoper takviyesi doğrultusunda listesinde yer alan Manuel Akanji için harekete geçen Galatasaray, görüşmeleri ilerletmek adına İngiltere'ye gitti. İşte Manchester City ile kurulan temaslar, Ada ekibinin sürece karşı tutumu ve oyuncunun transferinde son durum... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:01
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Galatasaray, stoper transferi doğrultusunda Manchester City'nin İsviçreli futbolcusu Manuel Akanji'ye yöneldi.

Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Satın alma opsiyonlu kiralama veya zorunlu opsiyonlu kiralama formülü üzerinden ilerletilmesi planlanan transfer görüşmeleri için sarı kırmızılılar, İngiltere'ye uçtu.

Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar arasında henüz bir anlaşmaya varılmadı ve somut gelişmeler için İngiltere'de gerçekleşmesi beklenen görüşmeler işaret edildi.

Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Pep Guardiola'nın kadroda küçülmeye gitme politikası nedeniyle Akanji'nin transferine onay verdiği belirtildi.

Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

FARK YALNIZCA 3 MİLYON EURO

Cimbom'un teklif ettiği miktar (17 milyon Euro) ile Ada ekibinin talep ettiği miktar (20 milyon Euro) arasındaki farkın az olması sebebiyle transferin 30 yaşındaki oyuncunun kararına bağlı olduğu aktarıldı.

