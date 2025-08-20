Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi! İngiltere'de transfer görüşmesi

Mevcut kadroya stoper takviyesi doğrultusunda listesinde yer alan Manuel Akanji için harekete geçen Galatasaray, görüşmeleri ilerletmek adına İngiltere'ye gitti. İşte Manchester City ile kurulan temaslar, Ada ekibinin sürece karşı tutumu ve oyuncunun transferinde son durum... | Son dakika GS spor haberleri
Pep Guardiola'nın kadroda küçülmeye gitme politikası nedeniyle Akanji'nin transferine onay verdiği belirtildi.
FARK YALNIZCA 3 MİLYON EURO
Cimbom'un teklif ettiği miktar (17 milyon Euro) ile Ada ekibinin talep ettiği miktar (20 milyon Euro) arasındaki farkın az olması sebebiyle transferin 30 yaşındaki oyuncunun kararına bağlı olduğu aktarıldı.