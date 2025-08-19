CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ederson tamam

Ederson tamam

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, G.Saray’ın Ederson ile anlaştığını ve M.City’nin 25 milyon euro’luk inadını kırmaya çalıştığını yazdı. Sarı-kırmızılıların teklifi 10 milyon euro

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson tamam

Uzun süredir Manchester City'nin 1 numarası Ederson için bastıran sarı-kırmızılılar İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Manchester ekibinin görüşmeleri ağırdan alması ve yüksek bir bonservis bedel talep etmesi nedeniyle henüz mutlu sona ulaşamayan yönetim, 10 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Ancak bu da İngilizleri ikna etmeye henüz yetmiş değil. Trafford'un ardından kaleye Donnarumma'yı da çekmeye hazırlanan M.City, İtalyan eldiveni de alırsa Ederson'da kolaylık sağlayacak.

15'E ÇIKABİLİR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Ederson ile anlaşmış durumda. Ancak City'nin talep ettiği 25 milyon Euro transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğünü belirten Romano gibi Nijeryalı gazeteci Buchi Laba da iki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Laba'ya göre G.Saray, 15 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkmaya hazır ancak Manchester City'nin bu bedele inmesi gerekiyor.

F.Bahçe Kerem'de mutlu sona ulaştı!
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif!
DİĞER
Fotoğraf krizi sonrası Ecem Öz’e mekandan rest! İçeri giremedi!
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 01:20
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... 01:20
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 01:20
Daha Eski
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 01:20
Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş 01:20
F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! 01:20
G.Saray'da Lucumi gelişmesi! G.Saray'da Lucumi gelişmesi! 01:20
Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 01:20
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 01:20