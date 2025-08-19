Ederson tamam

Uzun süredir Manchester City'nin 1 numarası Ederson için bastıran sarı-kırmızılılar İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Manchester ekibinin görüşmeleri ağırdan alması ve yüksek bir bonservis bedel talep etmesi nedeniyle henüz mutlu sona ulaşamayan yönetim, 10 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Ancak bu da İngilizleri ikna etmeye henüz yetmiş değil. Trafford'un ardından kaleye Donnarumma'yı da çekmeye hazırlanan M.City, İtalyan eldiveni de alırsa Ederson'da kolaylık sağlayacak.

15'E ÇIKABİLİR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Ederson ile anlaşmış durumda. Ancak City'nin talep ettiği 25 milyon Euro transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğünü belirten Romano gibi Nijeryalı gazeteci Buchi Laba da iki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Laba'ya göre G.Saray, 15 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkmaya hazır ancak Manchester City'nin bu bedele inmesi gerekiyor.