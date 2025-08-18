CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'yi takibine aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:35
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'nin sarı-kırmızılı takımla anıldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

İngiliz basınında çıkan haberlerde; 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Cimbom'un listesinde yer aldığı vurgulandı. Geçen sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun kısa sürede yeni bir takımla anlaşmak istediği ve görüşmeler yaptığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

2026 DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Antony'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının önemli bir detay olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

Manchester United ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ünlü yıldızın 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek hareket ettiği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olmak isteyen Antony'nin sürekli forma giyeceği bir takımda yer almayı planladığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

MANU'DAN 95 MİLYON EURO

Antony, kariyerinde Ajax formasıyla adından söz ettirdi. Hollanda kulübüyle 2020-2023 arası 82 resmi maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 24 gol aterken 22 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

Antony, bu performansı sonrası 2023'te Manchester United'a tam 95 milyon euroya transfer oldu. Ancak yıldız ismin Manchester United'da yeni sezonda kadroda düşünülmediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Antony sürprizi!

REAL BETIS'TE TEKRAR PARLADI

2024-2025 sezonunu İspanya'da Real Betis'te kiralık geçiren Antony, performansıyla beğeni toplamıştı. La Liga temsilcisiyle Konferans Ligi'nde finale yükselen Brezilyalı futbolcu, 26 resmi maçta oynarken 9 gol attı, 5 asist yaptı.

