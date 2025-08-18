CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray’a transfer olmak için İngiliz kulübüne baskı kuran Ederson üzerine düşeni yapıyor. Pazarlık halinde olan iki takım arasındaki fark 3 milyon euro’ya kadar indi

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Sadece Galatasaray

En kısa sürede kadrosuna kaleci transferi yapmak isteyen G.Saray'da gündemdeki tek isim Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson... Oyuncu ile daha önce yaptığı görüşmelerde senelik 7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin inadını kırmaya çalışıyor. 32 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlayan G.Saray'a oyuncudan elini güçlendirecek bir hamle geldi. Manchester City'nin önceki gün Wolverhampton deplasmanına çıktığı ilk lig maçında hasta olduğunu bahane ederek kadroya girmeyen Ederson, gemileri tamamen yakmış durumda.

KADROYA GİRMEK İSTEMEDİ

Her fırsatta kariyerine G.Saray'da devam etmek istediğini belirten 32 yaşındaki kaleci, kendisine kolaylık gösterilmesini talep etti. Trafford'un transferi sonrasında arka plana düşen Ederson, artık kendisine yeni bir sayfa açmak istediğini gösterdi. Daha fazla İngiliz ekibinde forma giymeyeceğinin sinyalini rahatsızlığı bulunmamasına karşın Wolverhampton maçına çıkmayıp gösteren başarılı oyuncu için sarı-kırmızılılar bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya kadar çıktı. City'nin talebi 13 milyona kadar inerken tarafların süren pazarlıklar sonrasında anlaşmaya varması bekleniyor.

SANE VE TAFFAREL DEVREYE GİRMİŞTİ

Ederson'un transfer sürecinde iki isim de çok çalıştı. İngiliz ekibinde 3 sene birlikte forma giyen Sane, eski takım arkadaşıyla konuşup G.Saray'a gelmesini söyledi. Brezilya Milli Takımı'ndaki kaleci antrenörü Claudio Taffarel de sarı-kırmızılı takımın büyüklüğünü anlatarak Türkiye tercihinin doğru olacağını belirterek süreçte etkili oldu.

DONNARUMMA M.CITY YOLCUSU

Ederson'un ayrılık kararı almasının ardından kadrosuna bir kaleci daha almaya hazırlanan Manchester City, PSG'den ayrılacağını açıklayan Donnarumma'da sona geldi. Trafford'u yedeğe çekip kaleyi İtalyan eldivene teslim edecek olan Manchester City, Ederson'un ayrılığına onay verecek. İngilizler, Ederson'dan alacağı parayı Donnarumma'da kullanacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
