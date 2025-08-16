TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson İtalya yolcusu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Leroy Sané ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'la görüşmelerini sürdürüyor. Gelen takviyelerin yanı sıra ayrılıklar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Victor Nelsson hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Danimarkalı stoperin, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği ileri sürüldü. Bu transferden Galatasaray'ın yaklaşık 4 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'ya kiralanan Nelsson, İtalyan ekibinde sadece 5 resmi maçta forma giymişti.