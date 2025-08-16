CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson İtalya yolcusu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

TRANSFER HABERİ - Victor Nelsson İtalya yolcusu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray’da ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı stoper Victor Nelsson hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:39
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Leroy Sané ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'la görüşmelerini sürdürüyor.

Gelen takviyelerin yanı sıra ayrılıklar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Victor Nelsson hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Danimarkalı stoperin, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği ileri sürüldü.

Bu transferden Galatasaray'ın yaklaşık 4 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

