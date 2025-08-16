Galatasaray'da Ederson gelişmesi! Transfer görüşmeleri...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Leroy Sane transferinin ardından Victor Osimhen'in tapusunu Napoli'den almayı başaran Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi. Sarı kırmızılılarda listenin başında yer alan ve taraftarlarda heyecan uyandıran Ederson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ederson'un bugün oynanacak olan Wolverhampton-Manchester City maçının kadrosunda yer almadığını açıklarken bunun sebebinin Galatasaray ile süregelen transfer görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kat edilmiş olması olduğunu belirtti.

Galatasaray, Brezilyalı eldiven için Manchester City'e 10 milyon Euro'luk resmi teklifini sunmuştu.

Ederson, transfere onay verirken İngiliz ekibi daha yüksek bir ücret talep etmişti.

