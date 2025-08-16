Galatasaray'da Ederson gelişmesi! Transfer görüşmeleri...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Transfer döneminde nokta atışı takviyeler ile sezonu eksiksiz tamamlamak isteyen Galatasaray, kaleci transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılıların listesinin başında yer alan Ederson ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:48
Leroy Sane transferinin ardından Victor Osimhen'in tapusunu Napoli'den almayı başaran Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi. Sarı kırmızılılarda listenin başında yer alan ve taraftarlarda heyecan uyandıran Ederson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ederson'un bugün oynanacak olan Wolverhampton-Manchester City maçının kadrosunda yer almadığını açıklarken bunun sebebinin Galatasaray ile süregelen transfer görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kat edilmiş olması olduğunu belirtti.

Galatasaray, Brezilyalı eldiven için Manchester City'e 10 milyon Euro'luk resmi teklifini sunmuştu.

Ederson, transfere onay verirken İngiliz ekibi daha yüksek bir ücret talep etmişti.

