Galatasaray'da o isimler yolcu! Okan Buruk resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 21:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 21:04
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek lige 2'de 2 ile başlamak istiyor.

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bu sürecin (Transfer) herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı.

Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz. İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11'de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz.

