1 numaralı gündem

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar hızlı bir şekilde kaleci transferini bitirmek istiyor. Cimbom'da Ederson ismi ön planda kalmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok istediği Brezilyalı eldiven sarı-kırmızılıarda oynamaya sıcak bakıyor. Manchester City'nin elden çıkarmak istediği 32 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılıların unutulmaz isimleri Felipe Melo ve Claudio Taffarel'den bilgiler aldı. Brezilyalı iki isim vatandaşlarına olumlu referans verdi.

GUARDIOLA'DAN ONAY

Hem Melo hem de Taffarel'in Ederson'un Galatasaray'a transfer olabilmesi için ciddi efor harcadığı ve görüşmelerde aktif rol aldıkları kaydedildi. Brezilyalı kalecinin de vatandaşlarından aldığı bilgiler ışığında sarı-kırmızılı takımda oynamak istediği vurgulandı. Öte yandan Galatasaray ile Manchester City'nin resmi temaslara devam ettiği, iki tarafın da nihai kararı bir an önce almak istediği aktarıldı. Pep Guardiola'nın da bu transfere onay verdiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO ISRARI

Manchester City tarafı sözleşmesi 2026'da bitecek Ederson için yapılan görüşmelerde bonservis bedeli için 15 milyon euro talep ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde; Galatasaray'ın 10 milyon euro önerdiği, aradaki 5 milyon euroluk fark için yoğun görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi. 32 yaşındaki kalecinin ise yapılan görüşmeler sonrası maaş konusunda indirime gitmeye hazır olduğu, Manchester City'nin hızlıca onay vermesini beklediği belirtildi.

Güney Amerika referansı

Ederson ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde geçmiş ve yakın dönemde başarılı olan Güney Amerikalı kaleciler anlatıldı. Son olarak 14 sene boyunca forma giyen ve tarihe geçen Uruguaylı Fernando Muslera örneği gösterildi. Ayrıca Brezilyalı Ederson'un çok iyi tanıdığı vatandaşı Claudio Taffarel'in kazandığı başarılara dikkat çekildi. Kolombiyalı kaleci Mondragon'un başarılı dönemleri paylaşıldı. Ederson'un bu başarılardan olumlu yönde etkilendiği bildirildi.

Taraftarlardan mesaj var

Manchester City taraftarları, Galatasaray'ın gündeminde olan kaleci Ederson'un ayrılma ihtimaline tepki gösteriyor. Brezilyalı eldivene destek mesajları atan ve Manchester City efsanesi olarak gösteren taraftarlar, sosyal medya üzerinden transfer görüşmelerine karşı çıkıyor.

S.ARABİSTAN İLGİSİ

Ederson için Galatasaray'ın yanında Suudi Arabistan'dan bazı takımların da takipte olduğu bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan ekiplerinin Brezilyalı kaleciyi yakından izlediği dile getirildi.

CITY'DEN KALECİ ATAĞI

Manchester City, kaleci transferi için çalışmalar yapıyor. İlk olarak Burnley'den 31.2 milyon euroya James Trafford'u alan İngiliz ekibinin PSG'den ayrılacak olan İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'yı da istediği kaydedildi. City'de Guardiola'nın bu çalışmalar doğrultusunda Ederson'un ayrılığına izin vereceği vurgulandı.