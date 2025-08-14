CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 1 numaralı gündem

1 numaralı gündem

Sarı-kırmızılılar, 1 numara için Manchester City’li Ederson’a yoğunlaştı. Okan Buruk’un çok istediği Brezilyalı eldivende çalışmalar hızlandı, Felipe Melo ve Claudio Taffarel de ön plana çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 numaralı gündem

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı. Sarı-kırmızılılar hızlı bir şekilde kaleci transferini bitirmek istiyor. Cimbom'da Ederson ismi ön planda kalmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok istediği Brezilyalı eldiven sarı-kırmızılıarda oynamaya sıcak bakıyor. Manchester City'nin elden çıkarmak istediği 32 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılıların unutulmaz isimleri Felipe Melo ve Claudio Taffarel'den bilgiler aldı. Brezilyalı iki isim vatandaşlarına olumlu referans verdi.

GUARDIOLA'DAN ONAY

Hem Melo hem de Taffarel'in Ederson'un Galatasaray'a transfer olabilmesi için ciddi efor harcadığı ve görüşmelerde aktif rol aldıkları kaydedildi. Brezilyalı kalecinin de vatandaşlarından aldığı bilgiler ışığında sarı-kırmızılı takımda oynamak istediği vurgulandı. Öte yandan Galatasaray ile Manchester City'nin resmi temaslara devam ettiği, iki tarafın da nihai kararı bir an önce almak istediği aktarıldı. Pep Guardiola'nın da bu transfere onay verdiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO ISRARI

Manchester City tarafı sözleşmesi 2026'da bitecek Ederson için yapılan görüşmelerde bonservis bedeli için 15 milyon euro talep ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde; Galatasaray'ın 10 milyon euro önerdiği, aradaki 5 milyon euroluk fark için yoğun görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi. 32 yaşındaki kalecinin ise yapılan görüşmeler sonrası maaş konusunda indirime gitmeye hazır olduğu, Manchester City'nin hızlıca onay vermesini beklediği belirtildi.

Güney Amerika referansı

Ederson ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde geçmiş ve yakın dönemde başarılı olan Güney Amerikalı kaleciler anlatıldı. Son olarak 14 sene boyunca forma giyen ve tarihe geçen Uruguaylı Fernando Muslera örneği gösterildi. Ayrıca Brezilyalı Ederson'un çok iyi tanıdığı vatandaşı Claudio Taffarel'in kazandığı başarılara dikkat çekildi. Kolombiyalı kaleci Mondragon'un başarılı dönemleri paylaşıldı. Ederson'un bu başarılardan olumlu yönde etkilendiği bildirildi.

Taraftarlardan mesaj var

Manchester City taraftarları, Galatasaray'ın gündeminde olan kaleci Ederson'un ayrılma ihtimaline tepki gösteriyor. Brezilyalı eldivene destek mesajları atan ve Manchester City efsanesi olarak gösteren taraftarlar, sosyal medya üzerinden transfer görüşmelerine karşı çıkıyor.

S.ARABİSTAN İLGİSİ

Ederson için Galatasaray'ın yanında Suudi Arabistan'dan bazı takımların da takipte olduğu bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan ekiplerinin Brezilyalı kaleciyi yakından izlediği dile getirildi.

CITY'DEN KALECİ ATAĞI

Manchester City, kaleci transferi için çalışmalar yapıyor. İlk olarak Burnley'den 31.2 milyon euroya James Trafford'u alan İngiliz ekibinin PSG'den ayrılacak olan İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'yı da istediği kaydedildi. City'de Guardiola'nın bu çalışmalar doğrultusunda Ederson'un ayrılığına izin vereceği vurgulandı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan Veiga hamlesi!
DİĞER
Dirk Kuyt, Benfica eşleşmesi öncesi SABAH Spor'a açıkladı: “Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj...”
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı!
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
Daha Eski
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 00:24
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 00:24
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 00:24
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 00:24