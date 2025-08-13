CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Inter seferi

Inter seferi

Pavard için kiralama formülü üzerinde duran Cimbom, Hakan Çalhanoğlu’nu da tapusuyla almaya çalışıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Inter seferi

Transfer döneminde belli isimlerin üzerinde duran sarıkırmızılılarda rota İnter'e çevrildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre stoper Benjamin Pavard'ı listesine alan sarıkırmızılılar, yeniden Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de harekete geçti.

Fransız futbolcunun menajeriyle temas kuran ve olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu takip ediyor. Pavard'ı kiralamak isteyen yönetim, Hakan Çalhanoğlu'nu ise tapusuyla birlikte renklerine katabilmek için yeniden harekete geçti.

G.Saray'da Ederson için geri sayım!
