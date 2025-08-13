Inter seferi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer döneminde belli isimlerin üzerinde duran sarıkırmızılılarda rota İnter'e çevrildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre stoper Benjamin Pavard'ı listesine alan sarıkırmızılılar, yeniden Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de harekete geçti.

Fransız futbolcunun menajeriyle temas kuran ve olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu takip ediyor. Pavard'ı kiralamak isteyen yönetim, Hakan Çalhanoğlu'nu ise tapusuyla birlikte renklerine katabilmek için yeniden harekete geçti.