Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenerbahçe'ye transferi..."

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:49
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takım kaptanı Mauro Icardi, antrenman öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli takıma transferi hakkında da konuşan Arjantinli yıldız, "Kerem... Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir." ifadelerini kullandı.

