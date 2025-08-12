Trossard iddiası

G.Saray'da olası ayrılıklar da yapılacak yeni transferler üzerinde etkili oluyor. Elinde dört tane kaliteli kanat oyuncusu bulunan ve bu bölgeye takviye düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in olası ayrılığına karşın önlemi alıyor. Bayern forması giyen Gnabry ile temasta bulunan G.Saray yönetimi, İngiltere'den de bir ismi kıskacına almış durumda. Daha önce ismi F.Bahçe ile de anılan Arsenal'in 30 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro Trossard için harekete geçildi.

Alternatifler üzerinde duran sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde olumlu geri dönüş aldı. Henüz Barış ile yollar ayrılmadığı için somut adım atmayan Cimbom, oyuncunun menajerine yaptığı yoklamada da yeşil ışık aldı. Olası bir ayrılık ihtimaline karşın Belçikalı oyuncuyla temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, Barış'ı 50 milyon Euro seviyesinde bir bedele satıp kara geçmek istiyor.

YÖNETİM TOK SATICI

Barış Alper Yılmaz'ın sergilediği performanstan oldukça memnun olan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı ile yollarını ayırmak istemiyor. Ancak astronomik bir bedel karşılığında Barış'ı bırakmayı düşünen yönetim, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere net yanıt veriyor. Sarıkırmızılılar sadece 50 milyon Euro seviyesinde bir bedele Barış'ı bırakacak.