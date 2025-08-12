CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trossard iddiası

Trossard iddiası

Barış Alper Yılmaz için astronomik teklifler alan sarı-kırmızılılar, milli yıldızla yolların ayrılması ihtimaline karşın Arsenal forması giyen Belçikalı yıldızla da temasa geçti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trossard iddiası

G.Saray'da olası ayrılıklar da yapılacak yeni transferler üzerinde etkili oluyor. Elinde dört tane kaliteli kanat oyuncusu bulunan ve bu bölgeye takviye düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in olası ayrılığına karşın önlemi alıyor. Bayern forması giyen Gnabry ile temasta bulunan G.Saray yönetimi, İngiltere'den de bir ismi kıskacına almış durumda. Daha önce ismi F.Bahçe ile de anılan Arsenal'in 30 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro Trossard için harekete geçildi.

Alternatifler üzerinde duran sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde olumlu geri dönüş aldı. Henüz Barış ile yollar ayrılmadığı için somut adım atmayan Cimbom, oyuncunun menajerine yaptığı yoklamada da yeşil ışık aldı. Olası bir ayrılık ihtimaline karşın Belçikalı oyuncuyla temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, Barış'ı 50 milyon Euro seviyesinde bir bedele satıp kara geçmek istiyor.

YÖNETİM TOK SATICI

Barış Alper Yılmaz'ın sergilediği performanstan oldukça memnun olan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı ile yollarını ayırmak istemiyor. Ancak astronomik bir bedel karşılığında Barış'ı bırakmayı düşünen yönetim, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere net yanıt veriyor. Sarıkırmızılılar sadece 50 milyon Euro seviyesinde bir bedele Barış'ı bırakacak.

F.Bahçe'de Zinchenko pazarlıkları!
G.Saray'da rota Sommer ve Pavard!
DİĞER
Derya Uluğ’tan Nevşehir’de yürek burkan Gazze mesajı! “Zulme son verilsin!”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
PSG'den Donnarumma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:40
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:39
Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... 01:09
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 01:09
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! 01:09
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 01:09
Daha Eski
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 01:09
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 01:09
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 01:09
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" 01:09