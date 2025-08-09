Sane ısınıyor

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Leroy Sane, ilk resmi maçına çıktı. Alman yıldız, sarı-kırmızılı takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki sağ kanat, net bir gol fırsatlarını değerlendiremedi. Ancak son derece çalışkan bir görüntü sergiledi. Hem hücumda hem de savunmada takıma yardımcı oldu, ayakta alkışlandı.