Osimhen dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti. Köhn'ün ayrılacak oyuncular arasında yer aldığını belirten Buruk, "Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor kısmında eksiğimiz var. İcardi, takıma dönme noktasında. Osimhen'le konuşmuştum, bu maçta oynayamayacağını; bir sonraki maçta hazır olarak oynamak istediğini söyledi" dedi. IFAB'ın 8 saniye kuralı hakkındaki düşüncelerini belirten Buruk, şunları kaydetti: "Bence bu bir milat. Eskiden kalecilere top geldikten sonra bırakıp tutarlardı. O da önemli bir milattı bu da bir milat. Ofansif anlamda da oyunu hızlandıracak bir kural. Doğru şekilde kullanılabilirse avantaj olacak. Özellikle bizim gibi takımlar için önemli."