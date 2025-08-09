CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen dönüyor

Osimhen dönüyor

Okan Buruk: Özellikle santrfor kısmında eksiğimiz var. İcardi, takıma dönme noktasında. Osimhen’le konuştum, bu maçta oynayamayacağını; bir sonraki maçta hazır olarak oynamak istediğini söyledi. IFAB’ın 8 saniye kuralı bir milat

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Osimhen dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti. Köhn'ün ayrılacak oyuncular arasında yer aldığını belirten Buruk, "Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor kısmında eksiğimiz var. İcardi, takıma dönme noktasında. Osimhen'le konuşmuştum, bu maçta oynayamayacağını; bir sonraki maçta hazır olarak oynamak istediğini söyledi" dedi. IFAB'ın 8 saniye kuralı hakkındaki düşüncelerini belirten Buruk, şunları kaydetti: "Bence bu bir milat. Eskiden kalecilere top geldikten sonra bırakıp tutarlardı. O da önemli bir milattı bu da bir milat. Ofansif anlamda da oyunu hızlandıracak bir kural. Doğru şekilde kullanılabilirse avantaj olacak. Özellikle bizim gibi takımlar için önemli."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
