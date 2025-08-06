CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Geleceğe yatırım niteliğinde transfer yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 2002 doğumlu kontenjanında avantaj sağlayacak Rus futbolcu için devreye girdi. Okan Buruk'un transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapma hazırlığında.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Sarı-Kırmızılılar'ın radarına, Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu futbolcu, merkez orta sahadaki dengeli oyun yapısıyla dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen sahadaki olgun performansıyla teknik heyetin ilgisini çekmiş durumda.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Takvim'de yer alan habere göre; Aslan'ın transfer planlamasında, yerli oyuncu statüsüne yakın yaş gruplarındaki oyuncular da önemli rol oynuyor. 2005 doğumlu olması sayesinde 2002 jenerasyon kontenjanında eli rahatlayacak Cimbom, Kislyak'ı "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Öta yandan Okan Buruk'un Rus futbolcuyu çok beğendiği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Genç oyuncunun kulübü CSKA ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor... Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe de Kislyak için bilgi almış ve şartlarını sormuştu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken, 29 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonu 4 gol ve 1 asistle tamamlayan genç orta saha, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Kislyak'ın değeri 8 milyon Euro civarında.

F.Bahçe'de Kerem coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Galatasaray’dan Sacha Boey taktiği! 30 milyon euro bekleniyor
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu
F.Bahçe'de Bissouma heyecanı! Bu hafta...
G.Saray'da ayrılık kasayı dolduracak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 08:41
Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 23:58
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 23:58
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! 23:58
Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim! Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim! 23:58
Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! 23:58
Daha Eski
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! 23:58
G.Saray'da Yunus imzayı attı! G.Saray'da Yunus imzayı attı! 23:58
G.Saray'da 2 isim için kadro dışı kararı! G.Saray'da 2 isim için kadro dışı kararı! 23:58
Benfica'dan Kerem açıklaması! Transferi... Benfica'dan Kerem açıklaması! Transferi... 23:58
TFF o maçları erteledi! TFF o maçları erteledi! 23:58
Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! 23:58