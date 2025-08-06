Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takvim'de yer alan habere göre; Aslan'ın transfer planlamasında, yerli oyuncu statüsüne yakın yaş gruplarındaki oyuncular da önemli rol oynuyor. 2005 doğumlu olması sayesinde 2002 jenerasyon kontenjanında eli rahatlayacak Cimbom, Kislyak'ı "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor.

Öta yandan Okan Buruk'un Rus futbolcuyu çok beğendiği ifade ediliyor.