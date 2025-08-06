Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Geleceğe yatırım transferi

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Geleceğe yatırım niteliğinde transfer yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 2002 doğumlu kontenjanında avantaj sağlayacak Rus futbolcu için devreye girdi. Okan Buruk'un transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapma hazırlığında.
Sarı-Kırmızılılar'ın radarına, Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak girdi.
CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu futbolcu, merkez orta sahadaki dengeli oyun yapısıyla dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen sahadaki olgun performansıyla teknik heyetin ilgisini çekmiş durumda.
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Takvim'de yer alan habere göre; Aslan'ın transfer planlamasında, yerli oyuncu statüsüne yakın yaş gruplarındaki oyuncular da önemli rol oynuyor. 2005 doğumlu olması sayesinde 2002 jenerasyon kontenjanında eli rahatlayacak Cimbom, Kislyak'ı "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor.
Öta yandan Okan Buruk'un Rus futbolcuyu çok beğendiği ifade ediliyor.
Genç oyuncunun kulübü CSKA ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor... Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe de Kislyak için bilgi almış ve şartlarını sormuştu.
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Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken, 29 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonu 4 gol ve 1 asistle tamamlayan genç orta saha, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Kislyak'ın değeri 8 milyon Euro civarında.