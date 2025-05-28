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Haberler Galatasaray Arda Turan'dan flaş Galatasaray hamlesi! Shakhtar Donetsk'e imzayı attıktan hemen sonra...

Arda Turan'dan flaş Galatasaray hamlesi! Shakhtar Donetsk'e imzayı attıktan hemen sonra...

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, imzanın hemen ardından yaptığı Galatasaray hamlesi ile dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:51
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Arda Turan'dan flaş Galatasaray hamlesi! Shakhtar Donetsk'e imzayı attıktan hemen sonra...

Trendyol Süper Lig'de İkas Eyüpspor ile yakaladığı başarılı grafiğin ardından Avrupa takımlarının dikkatini çeken teknik direktör Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaştı.

Genç teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzalamasının hemen ardından yaptığı hamle ile sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan, İkas Eyüpspor'un başındayken kişisel sosyal medya hesabından "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırmadığı için sıkça eleştiriliyordu.

38 yaşındaki çalıştırıcı, eleştirilere rağmen silmediği yazıyı Ukrayna ekibine attığı imzanın hemen ardından değiştirdi. Bu değişiklik ile birlikte yeniden gündem olan Arda Turan'ın bu hamlesinin sebebinin Shakhtar Donetsk'ten aldığı "etik değil" uyarısı olduğu iddia edildi.

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