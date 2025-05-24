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Frankowski'ye talip çıktı
Galatasaray'ın Lens'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski'nin bonservisi artık sarı-kırmızılılarda. Okan Buruk'un gelecek sezon takımda düşünmediği yıldız oyuncuya MLS Ligi'nden bir takımın talip olduğu öğrenildi. Aslan, 30 yaşındaki futbolcudan en az zararla çıkmak istiyor. G.Saray forması altında 13 maçta süre bulan Frankowski, 1 asist yaptı.
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