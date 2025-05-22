GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…
Son dakika Galatasaray haberleri: 2024/25 sezonunda çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da kazanılan başarıların mimarlarından olan Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için çalışmalar sürüyor. Geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu nedenle Osimhen'in devam etmesi Icardi veya Morata'dan birisinin ayrılığı anlamına gelecek.
Öncelikle ağır sakatlıktan çıkan Icardi'nin durumuna bakılacağı öğrenildi.
Yıllık 10 milyon Euro kazanan Arjantinli'nin sahalara nasıl döneceğinin, eski formuna ulaşıp ulaşamayacağının bu noktada belirleyici olacağı belirtildi.
Milan'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Morata'nın da önümüzdeki sezon kesin bulunmasına karar verilmişti. İspanyol forvet 6 milyon Euro alacak.
Osimhen'in kalması durumunda 15 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacağı düşünülürse bu yüksek rakamlar sarı-kırmızılıları zorlayacak.
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