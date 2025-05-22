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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi

Son dakika Galatasaray haberleri: 2024/25 sezonunda çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da kazanılan başarıların mimarlarından olan Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için çalışmalar sürüyor. Geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 19:08
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u forvet hattı terletecek.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Aslan'da şampiyonluğun ilan edilmesiyle beraber ana gündem Victor Osimhen olurken, Buruk zor bir karar alacak.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Milliyet'in haberine göre, Osimhen'in bonservisle beraber alınması durumunda ortaya çıkacak maliyetleri değerlendiren sarı-kırmızılılar, aynı anda forvet hattında Osimhen-Icardi-Morata'nın bulunmasını büyük lüks olarak görüyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Bu nedenle Osimhen'in devam etmesi Icardi veya Morata'dan birisinin ayrılığı anlamına gelecek.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Öncelikle ağır sakatlıktan çıkan Icardi'nin durumuna bakılacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Yıllık 10 milyon Euro kazanan Arjantinli'nin sahalara nasıl döneceğinin, eski formuna ulaşıp ulaşamayacağının bu noktada belirleyici olacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Milan'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Morata'nın da önümüzdeki sezon kesin bulunmasına karar verilmişti. İspanyol forvet 6 milyon Euro alacak.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…

Osimhen'in kalması durumunda 15 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacağı düşünülürse bu yüksek rakamlar sarı-kırmızılıları zorlayacak.

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