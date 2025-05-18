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Haberler Galatasaray Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho’ya gönderme

Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho’ya gönderme

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kutlarken sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 23:20
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Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho’ya gönderme

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından "İncelikle kurgulanmış Gala Park Sezon Finali ile karşınızdayız." notuyla bir video yayımladı.

Paylaşımda, dünyaca ünlü animasyon dizisi South Park teması kullanıldı. "Gala Park" adı verilen bu özel kurguda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'yu temsil eden karakterlere yer verildi.

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