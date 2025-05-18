Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho’ya gönderme

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından "İncelikle kurgulanmış Gala Park Sezon Finali ile karşınızdayız." notuyla bir video yayımladı.

Paylaşımda, dünyaca ünlü animasyon dizisi South Park teması kullanıldı. "Gala Park" adı verilen bu özel kurguda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'yu temsil eden karakterlere yer verildi.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO