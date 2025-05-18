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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'a sürpriz talip! Transfer önceliği...

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'a sürpriz talip! Transfer önceliği...

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray'da Kerem Demirbay gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen tecrübeli orta saha oyuncusuna Süper Lig ekibi talip oldu. Yıldız oyuncunun transfer önceliği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:25
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'a sürpriz talip! Transfer önceliği...

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray'da Kerem Demirbay'a talip çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'a sürpriz talip! Transfer önceliği...

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay için Samsunspor atakta...

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'a sürpriz talip! Transfer önceliği...

Karadeniz ekibinin yaz transfer sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunması bekleniyor.

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