GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'a sürpriz talip! Transfer önceliği...
Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray'da Kerem Demirbay gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen tecrübeli orta saha oyuncusuna Süper Lig ekibi talip oldu. Yıldız oyuncunun transfer önceliği ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Tecrübeli oyuncunun ise önceliğinin Almanya'ya dönmek olduğu iddia ediliyor.
Kerem bu sezon 33 maçta görev alırken Galatasaray'a 3 asistlik katkı sağladı.
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