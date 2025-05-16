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Haberler Galatasaray Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Leroy Sane ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun kulübü Bayern Münih ile arasında yaşanan o sorun, sarı-kırmızılıları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 19:55
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Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane'nin adı Galatasaray'la da anılıyor.

Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Bayern Münih'in yıllık 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme konusunda anlaştığı Leroy Sane'nin menajerini değiştirmesinin ardından süreç sekteye uğradı.

Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

NTV Spor'da yer alan habere göre Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi anlaşmayı bozdu ve Bayern Münih'ten 12 milyon euro sabit ücret ve 3 milyon euro bonus talep etti.

Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Alman devi, bu talep karşısında geri adım atmadı ve Leroy Sane'ye 20 Mayıs'a kadar kararını vermesi için ultimatom verdi.

Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" ifadesini kullandı.

Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde

Bayern Münih, Eberl'in bu sözleriyle bir kez daha Leroy Sane'ye yaptığı teklifte duracaklarını belirtmiş oldu.

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