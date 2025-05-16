Bayern Münih'te Leroy Sane şoku! Galatasaray'a transferde büyük müjde
Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Leroy Sane ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun kulübü Bayern Münih ile arasında yaşanan o sorun, sarı-kırmızılıları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...
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Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane'nin adı Galatasaray'la da anılıyor.
Bayern Münih'in yıllık 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme konusunda anlaştığı Leroy Sane'nin menajerini değiştirmesinin ardından süreç sekteye uğradı.
Alman devi, bu talep karşısında geri adım atmadı ve Leroy Sane'ye 20 Mayıs'a kadar kararını vermesi için ultimatom verdi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" ifadesini kullandı.
Bayern Münih, Eberl'in bu sözleriyle bir kez daha Leroy Sane'ye yaptığı teklifte duracaklarını belirtmiş oldu.
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