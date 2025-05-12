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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Dries Mertens'in takımdan ayrılmasıyla birlikte boşalan pozisyonu Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ile doldurmayı planlıyordu. Ancak sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. 33 yaşındaki De Bruyne'nin, Napoli'nin ilgisine sıcak baktığı ve menajerlerine görüşmeler için onay verdiği bildirildi. İşte gelişmelerin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 15:26
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ALP ÜLGENALP
Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Dries Mertens'in yerini vatandaşı Kevin De Bruyne ile doldurmak istiyordu.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Ancak Belçikalı yıldızdan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Sky Sports'un haberine göre Serie A'nın iddialı ekiplerinden Napoli, De Bruyne'yi renklerine bağlamak adına somut adımlar atmış durumda.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

33 yaşındaki futbolcunun, İtalyan temsilcisinin ilgisine olumlu yaklaştığı ve menajerlerine görüşmeler için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

MLS KULÜPLERİ GERİ PLANDA KALDI

De Bruyne'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden de çeşitli teklifler olduğu biliniyor.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Ancak oyuncunun Avrupa seviyesindeki rekabetten kopmak istememesi, Napoli transferini öne çıkaran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Bu gelişme, MLS ekiplerinin transfer umutlarını şimdilik gölgede bıraktı.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

VERGİ AVANTAJI DEVREDE

Napoli'nin, Belçikalı yıldıza yıllık 7 milyon Euro'luk bir maaş teklifi sunduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Bu rakam, De Bruyne'nin Manchester City'de kazandığı ücretin gerisinde olsa da, İtalya'daki düşük vergi oranları ve yüksek imza bonusu gibi avantajlarla teklif cazip bir hale geliyor.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

Ayrıca kulübün iki yıllık sözleşme ve bir yıllık opsiyon içeren bir plan hazırladığı öğrenildi.

Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 37 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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