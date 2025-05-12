Galatasaray'a De Bruyne'den kötü haber! Napoli'ye yeşil ışık yaktı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Dries Mertens'in takımdan ayrılmasıyla birlikte boşalan pozisyonu Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ile doldurmayı planlıyordu. Ancak sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. 33 yaşındaki De Bruyne'nin, Napoli'nin ilgisine sıcak baktığı ve menajerlerine görüşmeler için onay verdiği bildirildi. İşte gelişmelerin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
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Sky Sports'un haberine göre Serie A'nın iddialı ekiplerinden Napoli, De Bruyne'yi renklerine bağlamak adına somut adımlar atmış durumda.
33 yaşındaki futbolcunun, İtalyan temsilcisinin ilgisine olumlu yaklaştığı ve menajerlerine görüşmeler için yeşil ışık yaktığı belirtildi.
MLS KULÜPLERİ GERİ PLANDA KALDI
De Bruyne'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden de çeşitli teklifler olduğu biliniyor.
Ancak oyuncunun Avrupa seviyesindeki rekabetten kopmak istememesi, Napoli transferini öne çıkaran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Bu gelişme, MLS ekiplerinin transfer umutlarını şimdilik gölgede bıraktı.
VERGİ AVANTAJI DEVREDE
Napoli'nin, Belçikalı yıldıza yıllık 7 milyon Euro'luk bir maaş teklifi sunduğu ifade ediliyor.
Bu rakam, De Bruyne'nin Manchester City'de kazandığı ücretin gerisinde olsa da, İtalya'daki düşük vergi oranları ve yüksek imza bonusu gibi avantajlarla teklif cazip bir hale geliyor.
Ayrıca kulübün iki yıllık sözleşme ve bir yıllık opsiyon içeren bir plan hazırladığı öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 37 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
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