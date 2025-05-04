TRANSFER HABERİ - Osimhen için transfer açıklaması! "Galatasaray da ihtimal dahilinde ama…”
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı ilk andan itibaren fark yaratan Victor Osimhen, attığı gollerle adeta kulüp tarihine damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekibe kısa sürede büyük katkı sağlayan Nijeryalı golcünün sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı ise büyük merak konusu. Bu belirsizlik sürerken İtalyan gazeteci Riccardo Catapano'dan dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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KARİYER REKORUNU KIRDI
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla toplamda 33 gole ulaştı.
Bu performansıyla, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla kaydettiği 31 gollük kişisel rekorunu da geride bıraktı.
"PREMIER LİG HAYALİ, ARAP KULÜPLERİNİN TEKLİFLERİNE DİKKAT!"
Catapano, yıldız oyuncunun hedefinin her zaman Premier Lig olduğunu vurguladı:
"Osimhen'in hayali her zaman İngiltere'de oynamaktı. Chelsea ve Manchester United, onunla ilgilenen kulüpler arasında. Ancak unutulmaması gereken bir diğer faktör de, Arap kulüplerinden gelecek yüksek maaş teklifleri. Bu durum planları etkileyebilir."
75 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ
Napoli'nin oyuncuyu satmaya hazır olduğunu belirten Catapano, serbest kalma bedeline dikkat çekti:
"Napoli, Haziran ayında gelecek teklifleri bekliyor. Oyuncunun 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bedel ödendiği sürece, Napoli için transferin hangi kulübe olacağı çok önemli değil."
"GALATASARAY SÜRPRİZ OLMAZ AMA TERCİHİ PREMIER LİG OLUR"
Galatasaray ihtimali hakkında da konuşan Catapano, bu olasılığı tamamen dışlamadığını ifade etti:
"Galatasaray seçeneği imkânsız değil. Ancak aynı düzeyde teklif sunan kulüpler arasında bir tercih yapması gerekirse, Osimhen'in Premier Lig'i seçeceğini düşünüyorum."
Sezon genelinde Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 33 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Osimhen, Avrupa devlerinin radarındaki en sıcak isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
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