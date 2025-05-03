Galatasaray 4-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Osimhen şov yaptı Galatasaray farklı kazandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lucas Torreira, 15. ile 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Net Global Sivasspor'un golünü ise 33. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 83 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirvedeki en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 8'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Net Global Sivasspor ise 34 puanda kaldı ve 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak; Net Global Sivasspor ise sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak.