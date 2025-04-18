Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezon için harekete geçti. Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılıların transfer görüşmesi ortaya çıktı. Yönetimin yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...
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Başkan Dursun Özbek'in ofisinde İsviçreli oyuncunun yetkilileriyle transfer görüşmesi yapıldığı belirtildi.
32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Yıldız oyuncunun Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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