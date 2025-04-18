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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezon için harekete geçti. Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılıların transfer görüşmesi ortaya çıktı. Yönetimin yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 12:56
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Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Avrupa kupalarından iddialı olmak için harekete geçen yönetimin yaptığı transfer görüşmesi ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Habertürk'te yer alan habere göre, Granit Xhaka'nın babası ve Türkiye'deki yetkili menajeri 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Başkan Dursun Özbek'in ofisinde İsviçreli oyuncunun yetkilileriyle transfer görüşmesi yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi ortaya çıktı! İstanbul'a geldi

Yıldız oyuncunun Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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