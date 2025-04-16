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Fenerbahçe denedi
Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, flaş bir iddiadan söz etti. Buchi Laba, şu sözleri paylaştı: "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için büyük bir menajeri devreye sokmuştu ama tüm girişimler anında reddedildi. Bu imkansız. Daha büyük ve daha iyi kulüpler onunla ilgileniyor. Karar sezon sonunda verilecek. Osimhen, Galatasaray'a giderken Fenerbahçe son anda denemişti. Napoli'ye daha fazla maaş teklif ettiler ama Victor Galatasaray'a söz vermişti."
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