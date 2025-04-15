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Şampiyon Galatasaray

Galatasaray'da son yıllarda işler yolunda gidiyor. Sarı- kırmızılılar önde olduğu yarışları hiç kaybetmezken avantajını korumayı biliyor. Zor dönemlerden çıkmayı bilen G.Saray, son iki sezonda yaptıklarını bu yıl da başarırsa üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayacak. Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda ligde bitime 7 hafta kala çıktığı maçlardan 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18'er puan çıkartan Cimbom, şampiyonluğa uzanmayı başardı. Üst üste üçüncü kez kupayı kaldırıp formasına beşinci yıldızı koymak isteyen sarı-kırmızılılara bu sezon da 18 puan yetiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Şampiyon Galatasaray

Galatasaray'da son yıllarda işler yolunda gidiyor. Sarı- kırmızılılar önde olduğu yarışları hiç kaybetmezken avantajını korumayı biliyor. Zor dönemlerden çıkmayı bilen G.Saray, son iki sezonda yaptıklarını bu yıl da başarırsa üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayacak. Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda ligde bitime 7 hafta kala çıktığı maçlardan 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18'er puan çıkartan Cimbom, şampiyonluğa uzanmayı başardı. Üst üste üçüncü kez kupayı kaldırıp formasına beşinci yıldızı koymak isteyen sarı-kırmızılılara bu sezon da 18 puan yetiyor.

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala en yakın rakibi F.Bahçe'nin 3 puan ve ikili averajla önünde bulunan G.Saray, rakibi kalan tüm maçlarını kazansa bile bir maçta fire verme hakkına sahip. İkili averaja sahip olduğu için mağlubiyet ya da beraberlik bir önem taşımıyor. Sarı-kırmızılılar 7'de 6 yaparsa rakibinin maçlarına bakmadan beşinci yıldızı takacak. Üstelik G.Saray kalan 7 maçının 5'ini İstanbul'da oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri rakiplerini 4 kez RAMS Park'ta ağırlayacak. Ayrıca İstanbul'da Eyüp ile karşılayacak olan Aslan, sadece Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarına gidecek.

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