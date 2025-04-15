Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dries Mertens'in yerini dünya yıldızı bir transfer ile doldurmayı planlıyor. Portekiz medyası, Manchester City’nin gözden çıkardığı 30 yaşındaki 10 numara Bernardo Silva için sarı kırmızılıların devrede olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Benfica'nın yüksek maaş ödemeyi düşünmediği, Barcelona'da ise yedek kalma ihtimali yüksek olduğu için tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ı tercih edebileceği kaydedildi.
Bir yıl daha sözleşmesi olan Bernando Silva, bu sezon 27 maçta 2 gol, 4 asistle beklentilerin çok altında kaldı.
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