Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

G.Saray transfer döneminde futbol dünyasını yine sarsmaya hazırlanıyor. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Cimbom, Manchester City'nin yıldızı Bernando Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Silva konusunda Benfica'nın zorlu rakipleri olduğu ve bunlar arasında Galatasaray ile Barcelona'nın da yer aldığı belirtildi.