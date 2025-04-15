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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dries Mertens'in yerini dünya yıldızı bir transfer ile doldurmayı planlıyor. Portekiz medyası, Manchester City’nin gözden çıkardığı 30 yaşındaki 10 numara Bernardo Silva için sarı kırmızılıların devrede olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

G.Saray transfer döneminde futbol dünyasını yine sarsmaya hazırlanıyor. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Cimbom, Manchester City'nin yıldızı Bernando Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

İngiliz kulübünün satmaya karar verdiği 30 yaşındaki 10 numaranın ilk talibi Benfica oldu.

Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

Ancak Silva konusunda Benfica'nın zorlu rakipleri olduğu ve bunlar arasında Galatasaray ile Barcelona'nın da yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

Benfica'nın yüksek maaş ödemeyi düşünmediği, Barcelona'da ise yedek kalma ihtimali yüksek olduğu için tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ı tercih edebileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan dünya yıldızı transfer! Mertens'in yerine Bernardo Silva

Bir yıl daha sözleşmesi olan Bernando Silva, bu sezon 27 maçta 2 gol, 4 asistle beklentilerin çok altında kaldı.

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