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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Davinson Sanchez. Son olarak sarı-kırmızılı camiada futbolcu hakkında kritik karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 10:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!

Bu mücadeledenin son dakikalarında Davinson Sanchez, Skriniar'ın aşırtma vuruşunda şık bir şekilde topu uzaklaştırmış ve muhakkak golü engellemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!

Performansıyla alkış alan Kolombiyalı yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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