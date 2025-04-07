TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Davinson Sanchez. Son olarak sarı-kırmızılı camiada futbolcu hakkında kritik karar verildi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Savunmanın vazgeçilmezi olan Davinson Sanchez'in talipleri her geçen gün artarken, G.Saray yönetimi, Kolombiyalı yıldızı bırakmak istemiyor.
Yönetim gelecek olası tekliflerin hepsini geri çevirmeye hazırlanırken sadece astronomik önerileri masaya yatıracak.
DİĞER