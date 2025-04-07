TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için kritik karar!

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Bu mücadeledenin son dakikalarında Davinson Sanchez, Skriniar'ın aşırtma vuruşunda şık bir şekilde topu uzaklaştırmış ve muhakkak golü engellemişti.