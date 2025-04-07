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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 takımlarından RC Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kanat oyuncusu Przemysław Frankowski'nin sezon tamamlanmadan eski takımına geri döneceği bildirildi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 10:54
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Galatasaray, 2025 kış transfer döneminde şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok oyuncuyu takıma dahil ederek hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında başarı hedeflemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Ancak yapılan bu transferlerin büyük bir kısmı, ne performans ne de maliyet açısından beklenen katkıyı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Taraftarlar arasında da bu durum ciddi bir sorgulama konusu haline geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Yeni transferlerden ilk ayrılık sinyali ise Przemysław Frankowski'den geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kanat oyuncusu, sezon bitmeden eski kulübüne geri dönecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Frankowski, devre arasında büyük beklentilerle sarı-kırmızılılara katılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Galatasaray yönetimi, 29 yaşındaki futbolcu için Lens kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Ancak Frankowski, İstanbul macerasında beklenen etkiyi yaratamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 8 resmi maçta sadece 1 asist yapabilen deneyimli oyuncu, performansıyla hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından eleştirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Bu gelişmelerin ardından Frankowski'nin sezon sonunda değil, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılması ve RC Lens'e dönmesi gündeme geldi.

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