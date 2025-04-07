TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok oyuncuyu takıma dahil ederek hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında başarı hedeflemişti.

Ancak yapılan bu transferlerin büyük bir kısmı, ne performans ne de maliyet açısından beklenen katkıyı sağlayamadı.