TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da hayal kırıklığı! Geldiği gibi geri dönüyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 takımlarından RC Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kanat oyuncusu Przemysław Frankowski'nin sezon tamamlanmadan eski takımına geri döneceği bildirildi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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Taraftarlar arasında da bu durum ciddi bir sorgulama konusu haline geldi.
Yeni transferlerden ilk ayrılık sinyali ise Przemysław Frankowski'den geldi.
Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kanat oyuncusu, sezon bitmeden eski kulübüne geri dönecek.
Frankowski, devre arasında büyük beklentilerle sarı-kırmızılılara katılmıştı.
Galatasaray yönetimi, 29 yaşındaki futbolcu için Lens kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.
Ancak Frankowski, İstanbul macerasında beklenen etkiyi yaratamadı.
Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 8 resmi maçta sadece 1 asist yapabilen deneyimli oyuncu, performansıyla hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından eleştirildi.
Bu gelişmelerin ardından Frankowski'nin sezon sonunda değil, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılması ve RC Lens'e dönmesi gündeme geldi.
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