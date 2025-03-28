TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi
Mevcut sezonu hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sonuçlandırmak isteyen Galatasaray, öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sezonu şampiyonlukla neticelendirdiği takdirde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan sarı-kırmızılılar bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Aslan için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Bu sezonu şampiyon olarak bitirdiği takdirde gelecek sezon direkt UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, bu doğrultuda Avrupa devleriyle rekabet edebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekiple ilgili son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
SANE HAREKATI
Almanya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray, Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane için menajeriyle temasa geçti ve "ciddi" bir rakam önerdi.
Sane ise kararını sezon sonunda vereceğini bildirdi. Galatasaray 29 yaşındaki yıldız için şartları zorlamaya kararlı.
Sane ligde 22 maçta 7 gol attı, 4 asist yaptı.
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