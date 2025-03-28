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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Mevcut sezonu hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sonuçlandırmak isteyen Galatasaray, öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sezonu şampiyonlukla neticelendirdiği takdirde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan sarı-kırmızılılar bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Aslan için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 09:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Sarı-kırmızılılar derbide galip gelen taraf olarak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Öte yandan Cimbom'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Bu sezonu şampiyon olarak bitirdiği takdirde gelecek sezon direkt UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, bu doğrultuda Avrupa devleriyle rekabet edebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Sarı-kırmızılı ekiple ilgili son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

SANE HAREKATI

Almanya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray, Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane için menajeriyle temasa geçti ve "ciddi" bir rakam önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Sane ise kararını sezon sonunda vereceğini bildirdi. Galatasaray 29 yaşındaki yıldız için şartları zorlamaya kararlı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray dünya yıldızında ısrarcı! Menajeriyle temasa geçildi

Sane ligde 22 maçta 7 gol attı, 4 asist yaptı.

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