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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia gündemi salladı. 38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin İtalyan temsilcisi ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Galatasaray'ın 38 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Sarı kırmızılıların başarılı eldiveninin ülkesi Uruguay'a döneceği ve kariyerine burada devam edeceği belirtiliyordu.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Ancak Muslera ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Takvim'in haberine göre Uruguaylı kalecinin adı Serie B takımlarından Sassuolo ile anılıyor.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Serie B'de liderlik koltuğunda oturan ve Serie A'ya çıkması beklenen Sassuolo'nun Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve Uruguaylı kalecinin de düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Muslera, bu sezon 35 maçta görev aldı ve kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli kaleci 8 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

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