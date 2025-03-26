Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia gündemi salladı. 38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin İtalyan temsilcisi ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Serie B'de liderlik koltuğunda oturan ve Serie A'ya çıkması beklenen Sassuolo'nun Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve Uruguaylı kalecinin de düşünmek için süre istediği öğrenildi.
2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Muslera, bu sezon 35 maçta görev aldı ve kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli kaleci 8 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
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