Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! İtalya'ya transfer...

Sarı kırmızılıların başarılı eldiveninin ülkesi Uruguay'a döneceği ve kariyerine burada devam edeceği belirtiliyordu.

Ancak Muslera ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Takvim'in haberine göre Uruguaylı kalecinin adı Serie B takımlarından Sassuolo ile anılıyor.