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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

Yaz dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, sezon sonunda İngiliz ekibi Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon için yarışa tutuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, yaz dönemine kadar oldukça geniş bir liste hazırlıyor. Takımda yaşanabilecek olası ayrılıkları da göz önüne alan sarı-kırmızılılar her bölge için elinde alternatifler oluşturuyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

Bu isimlerden birisi de sezon sonunda İngiliz ekibi Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon. Sarı kırmızılılar bu sezon Preimer Lig'de sadece 3 maçta toplam 120 dakika forma giyebilen İspanyol yıldızı listesine aldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil. Estadio Deportivo'nun haberine göre Masuaku'nun yerini doldurmak isteyen Beşiktaş da Reguilon ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

İki ezeli rakibin 28 yaşındaki oyuncu için karşı karşıya geldiği ifade edilen haberde, oyuncunun sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

Cumartesi günü ligde önemli bir derbide karşı karşıya gelmeye hazırlanan G.Saray ve Beşiktaş, sezon sonunda ise transfer yarışında bir kez daha kozlarını paylaşacağa benziyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

30 MİLYONA ALINMIŞTI

Tottenham'da fazla şans bulamayan Reguilon, 2020 yılında İspanyol devi Real Madrid'den büyük umutlarla 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Ancak bunu karşılayamayan ve zamanla formasını kaybeden İspanyol futbolcu, eski günlerine kavuşmak için forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.

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