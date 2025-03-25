TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, yaz dönemine kadar oldukça geniş bir liste hazırlıyor. Takımda yaşanabilecek olası ayrılıkları da göz önüne alan sarı-kırmızılılar her bölge için elinde alternatifler oluşturuyor.

Bu isimlerden birisi de sezon sonunda İngiliz ekibi Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon. Sarı kırmızılılar bu sezon Preimer Lig'de sadece 3 maçta toplam 120 dakika forma giyebilen İspanyol yıldızı listesine aldı.