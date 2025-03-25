TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'ın Sergio Reguilon düellosu!
Yaz dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, sezon sonunda İngiliz ekibi Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon için yarışa tutuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS transfer haberi)
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İki ezeli rakibin 28 yaşındaki oyuncu için karşı karşıya geldiği ifade edilen haberde, oyuncunun sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağı aktarıldı.
Cumartesi günü ligde önemli bir derbide karşı karşıya gelmeye hazırlanan G.Saray ve Beşiktaş, sezon sonunda ise transfer yarışında bir kez daha kozlarını paylaşacağa benziyor.
30 MİLYONA ALINMIŞTI
Tottenham'da fazla şans bulamayan Reguilon, 2020 yılında İspanyol devi Real Madrid'den büyük umutlarla 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Ancak bunu karşılayamayan ve zamanla formasını kaybeden İspanyol futbolcu, eski günlerine kavuşmak için forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.
Sergio Reguilon bu sezon sadece 3 lig maçında toplamda 120 dakika süre alabildi. İspanyol yıldız yeni sezon için kendisine takım arıyor.
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