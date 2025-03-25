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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Son dakika Galatasaray haberi | Milli ara sonrası Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iki kritik derbiye çıkacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlaması netleşmeye başladı. İşte Buruk'un kafasındaki o plan… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 09:52
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Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iki büyük derbiye çıkacak.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Sarı-kırmızılı ekip önce Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olacak, ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Teknik direktör Okan Buruk'un bu önemli karşılaşmalar için kadro planını büyük ölçüde netleştirdiği belirtiliyor.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Deneyimli hocanın 10 futbolcuyu belirlediği ancak orta saha kurgusunda hala bir kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Sabah'ın haberine göre, Buruk'un derbilerde sahaya sürmeyi planladığı isimler arasında Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen yer alıyor.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Teknik heyetin en büyük kararsızlığı ise 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Bu bölge için ilk aday Morata olurken alternatif olarak Mertens'in de değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Buruk'un orta sahayı daha dirençli hale getirmek istemesi durumunda Sara'yı ileri çekerek Torreira'nın yanında Lemina'ya forma verebileceği belirtiliyor.

Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada

Bu kritik kararın maç gününe kadar sürecek antrenman performanslarına göre netleşmesi bekleniyor.

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