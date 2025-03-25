Okan Buruk'tan derbi planı! Tek belirsizlik orta sahada
Son dakika Galatasaray haberi | Milli ara sonrası Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iki kritik derbiye çıkacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlaması netleşmeye başladı. İşte Buruk'un kafasındaki o plan… (GS spor haberleri)
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Deneyimli hocanın 10 futbolcuyu belirlediği ancak orta saha kurgusunda hala bir kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor.
Sabah'ın haberine göre, Buruk'un derbilerde sahaya sürmeyi planladığı isimler arasında Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen yer alıyor.
Teknik heyetin en büyük kararsızlığı ise 10 numara pozisyonunda yaşanıyor.
Bu bölge için ilk aday Morata olurken alternatif olarak Mertens'in de değerlendirmeye alındığı aktarıldı.
Buruk'un orta sahayı daha dirençli hale getirmek istemesi durumunda Sara'yı ileri çekerek Torreira'nın yanında Lemina'ya forma verebileceği belirtiliyor.
Bu kritik kararın maç gününe kadar sürecek antrenman performanslarına göre netleşmesi bekleniyor.
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