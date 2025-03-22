Inaki sürprizi

En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, transfer çalışmalarına sessiz ve derinden başlamış durumda... Takımda gidecek ve kalacakları yavaş yavaş belirmeye çalışan sarıkırmızılılar, özellikle Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına giren bazı oyuncularına gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı. Bu isimlerin başında ise Barış Alper Yılmaz geliyor. Galatasaray yönetimi, Barış'ın takımdan ayrılması halinde yerini daha iyi bir isimle güçlendirmek istiyor. Okan Buruk'un bu konuda listenin başına Athletic Bilbao'dan İnaki Williams'ı yazdığı ortaya çıktı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve yaz transfer döneminde Bilbao'ya teklif yapacak. Haberde; "Galatasaray'ın Inaki Williams'ı ikna etmesi kolay olmayacak. İspanyol kulübü, oyuncunun ayrılma isteğini dile getirmediği sürece ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor" denildi.