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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer radarına giren Victor Osimhen için İtalya Serie A'nın prestijli kulüplerinden Juventus da harekete geçti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 12:23
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TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, sergilediği üstün performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Bu sezon gösterdiği etkileyici istatistiklerle adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki santrfor, birçok dev kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Son olarak İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus'un da Osimhen için harekete geçtiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre, Torino temsilcisi Juventus, şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Juventus'un önünde önemli engeller bulunuyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

SERBEST KALMA BEDELİ VE NAPOLI ENGELİ

Osimhen'in mevcut sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi yalnızca İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. Yani Avrupa'nın diğer büyük liglerinden herhangi bir takım, 75 milyon euroyu ödeyerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilir.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Ancak Juventus gibi İtalya içinde yer alan bir kulüp, bu bedeli ödeyerek oyuncuyu doğrudan transfer edemiyor. Siyah-beyazlıların, Osimhen'i renklerine bağlayabilmesi için Napoli ile doğrudan bir anlaşmaya varması gerekiyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, oyuncusunu doğrudan bir rakibine satmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Daha önce de İtalyan devleriyle birçok zorlu transfer pazarlığına giren De Laurentiis, Juventus'un teklifine ancak çok cazip bir anlaşma söz konusu olursa olumlu yaklaşabilir.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

JUVENTUS TAKAS FORMÜLÜNÜ DENİYOR

Juventus yönetimi ise bu durumu aşmak için takas formülünü devreye sokmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Habere göre, Torino ekibi, Osimhen transferinde kullanmak üzere mevcut kadrosundaki bazı yıldız isimleri feda etmeye hazır.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Juventus'un, özellikle hücum hattındaki yıldızları Dusan Vlahovic ve Paris Saint-Germain'den kiralanan Randal Kolo Muani'yi takas teklifine dahil ederek Napoli'yi ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

GALATASARAY'DA GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 26 gol ve 5 asistlik skor katkısı vererek sarı-kırmızılıların en önemli hücum silahlarından biri oldu.

TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performans, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmesini sağladı.

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