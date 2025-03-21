TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada

İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre, Torino temsilcisi Juventus, şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Juventus'un önünde önemli engeller bulunuyor.