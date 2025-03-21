TRANSFER HABERİ-Juventus Victor Osimhen için harekete geçti! Dev takas planı masada
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bu sezon gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer radarına giren Victor Osimhen için İtalya Serie A'nın prestijli kulüplerinden Juventus da harekete geçti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre, Torino temsilcisi Juventus, şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Juventus'un önünde önemli engeller bulunuyor.
SERBEST KALMA BEDELİ VE NAPOLI ENGELİ
Osimhen'in mevcut sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi yalnızca İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. Yani Avrupa'nın diğer büyük liglerinden herhangi bir takım, 75 milyon euroyu ödeyerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilir.
Ancak Juventus gibi İtalya içinde yer alan bir kulüp, bu bedeli ödeyerek oyuncuyu doğrudan transfer edemiyor. Siyah-beyazlıların, Osimhen'i renklerine bağlayabilmesi için Napoli ile doğrudan bir anlaşmaya varması gerekiyor.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, oyuncusunu doğrudan bir rakibine satmaya sıcak bakmadığı biliniyor.
Daha önce de İtalyan devleriyle birçok zorlu transfer pazarlığına giren De Laurentiis, Juventus'un teklifine ancak çok cazip bir anlaşma söz konusu olursa olumlu yaklaşabilir.
JUVENTUS TAKAS FORMÜLÜNÜ DENİYOR
Juventus yönetimi ise bu durumu aşmak için takas formülünü devreye sokmayı planlıyor.
Habere göre, Torino ekibi, Osimhen transferinde kullanmak üzere mevcut kadrosundaki bazı yıldız isimleri feda etmeye hazır.
Juventus'un, özellikle hücum hattındaki yıldızları Dusan Vlahovic ve Paris Saint-Germain'den kiralanan Randal Kolo Muani'yi takas teklifine dahil ederek Napoli'yi ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.
GALATASARAY'DA GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 26 gol ve 5 asistlik skor katkısı vererek sarı-kırmızılıların en önemli hücum silahlarından biri oldu.
Hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performans, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmesini sağladı.
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