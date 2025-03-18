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Galatasaray'da kalmalı
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takım'dan kaptanı William Troost Ekong, vatandaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Talksport'a konuşan Ekong, "Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum. Liverpool bir forvet arıyor ve adaylardan biri Osimhen. G.Saray'a gittikten sonra her şey Osimhen için iyi gitti. Onu önümüzdeki sezon G.Saray ya da Premier Lig dışında bir yerde oynarken görmek istemiyorum" dedi.
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