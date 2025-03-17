TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapatsa da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 32 yaşındaki Arjantinli forvet, İtalya ve İspanya'dan toplam yedi kulübün transfer listesinde yer alıyor. İşte o takımlar… (GS spor haberleri)
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Bu takımların kısa süre içinde hem Galatasaray yönetimiyle hem de Icardi'nin menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.
İSPANYA'YA YAKIN MI?
Tottenham Hotspur karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Icardi, tedavisine ülkesinde devam ediyor.
Özel hayatında da hareketli günler geçiren yıldız futbolcu, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü oyuncu China Suarez ile birlikte.
Suarez'in 2025 yılı için planladığı projelerin büyük bir kısmı İspanya'da yer alıyor.
Bu durum, Arjantinli golcünün kariyerine La Liga'da devam edebileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.
Ancak tecrübeli forvetin geleceği konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtiliyor.
GALATASARAY'DA İNANILMAZ PERFORMANS!
Galatasaray formasıyla çıktığı 87 maçta 61 gol ve 22 asist kaydeden Icardi, takımına büyük katkı sağladı. 2026 yılına kadar Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Kariyerinin zirve döneminde 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Icardi için bugüne kadar toplam 73 milyon 330 bin euro bonservis bedeli ödendi.
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