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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapatsa da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 32 yaşındaki Arjantinli forvet, İtalya ve İspanya'dan toplam yedi kulübün transfer listesinde yer alıyor. İşte o takımlar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 10:41
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TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Akşam gazetesinde yer alan habere göre 32 yaşındaki Arjantinli forvetle İtalya ve İspanya'dan toplam 7 kulüp ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Fiorentina, Atalanta, Napoli, Roma, Real Sociedad, Girona ve Villarreal, deneyimli oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Bu takımların kısa süre içinde hem Galatasaray yönetimiyle hem de Icardi'nin menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

İSPANYA'YA YAKIN MI?

Tottenham Hotspur karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Icardi, tedavisine ülkesinde devam ediyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Özel hayatında da hareketli günler geçiren yıldız futbolcu, eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü oyuncu China Suarez ile birlikte.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Suarez'in 2025 yılı için planladığı projelerin büyük bir kısmı İspanya'da yer alıyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Bu durum, Arjantinli golcünün kariyerine La Liga'da devam edebileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Ancak tecrübeli forvetin geleceği konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

GALATASARAY'DA İNANILMAZ PERFORMANS!

Galatasaray formasıyla çıktığı 87 maçta 61 gol ve 22 asist kaydeden Icardi, takımına büyük katkı sağladı. 2026 yılına kadar Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

TRANSFER HABERİ-Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Yedi kulübün listesinde

Kariyerinin zirve döneminde 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Icardi için bugüne kadar toplam 73 milyon 330 bin euro bonservis bedeli ödendi.

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