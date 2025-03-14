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Haberler Galatasaray Günay Güvenç'in cezası açıklandı

Günay Güvenç'in cezası açıklandı

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 10:21
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Günay Güvenç'in cezası açıklandı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Yasin Kol'a gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası açıklandı.

Buna göre yapılan açıklamada tecrübeli kaleciye 1 maç men cezası verildi.

Ayrıca Günay'a 58 bin TL para cezası da verildi.

Günay Güvenç, Antalyaspor maçında cezasını çekecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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