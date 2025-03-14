Süper Lig'de Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Yasin Kol'a gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası açıklandı.

Buna göre yapılan açıklamada tecrübeli kaleciye 1 maç men cezası verildi.

Ayrıca Günay'a 58 bin TL para cezası da verildi.

Günay Güvenç, Antalyaspor maçında cezasını çekecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.