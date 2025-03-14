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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 20:02 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 20:11
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"CUESTA UFAK BİR DARBE ALDI"

"Cuesta'dan başlayayım, hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında. Lemina'yı kullanıyoruz ama yüzde yüzünde değil tam olarak. Onu da maksimum seviyesine getireceğiz milli takım arasında. O yüzden bugün oyun içerisinde kullanacağız. 90 dakikalık bölümde zorlanma ve risk olduğu için onunla başlamadık. Burada neye ihtiyacımız var, kazanıp, maç bittiğinde 10 puanlık bir fark yakalamak istiyoruz. 10 puanı tabloda görmek önemli bizim için. Psikolojik olarak önemli bu. Onu istiyoruz. Tabii ki iyi oyun istiyoruz."

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