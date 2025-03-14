Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 3-1 kaybettiği Rangers'a karşı normal süresi ve uzatmalarını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, turnuvaya penaltılar sonunda veda etti. Maçın ardından ise spor yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler geldi. FB SPOR HABERLERİ
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"AVRUPA'DA BAŞINA GELDİ"
"LİGDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR"
"Bence Galatasaray'ın istediği bir gece oldu. Çünkü Fenerbahçeli futbolcular 120 dakika + penaltılarda hem fiziksel hem de zihinsel perişan oldular. Zaten elendin. 3000 km yol mesafe var. 3 günden az bir sürede Samsunspor'la oynayacaksın. Basit değil. Bence Galatasaray, Antalyaspor'u yenemez diyelim ki yendi o zaman dengeler daha da değişebilir. Galatasaray yeniden ritmini tutturursa psikolojik üstünlük Galatasaray'a geçebilir. Bu kırılmalar hep değişkenlik göstertir." ifadelerini kullandı.
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