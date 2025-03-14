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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 3-1 kaybettiği Rangers'a karşı normal süresi ve uzatmalarını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, turnuvaya penaltılar sonunda veda etti. Maçın ardından ise spor yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler geldi. FB SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 09:28
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Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

Spor yazarı Ahmet Çakar, Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İŞTE ÇAKAR'IN SÖZLERİ:

"AYNISINI GALATASARAY YAŞADI"

"Fenerbahçe için gurur verici bir mağlubiyet değil. Oyun ümit verebilir ama başka olumlu şeyler söyleyemeyiz. "

Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

"Galatasaray da Tottenham, Manchester United ve Bayern Münih'e karşı çok iyi oynadı ama istediklerini alamadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaşadığını yaşadı. Ders çıkaracak bu elenmeden."

Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

"AVRUPA'DA BAŞINA GELDİ"

"Bana göre Norveçli hakem Espen Eskas, Ivan Bebek gibi davranmıştır. Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi ama Kostic'in pozisyonu penaltı değildi. Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, geçen hafta Galatasaray'ın Alanyaspor'u mağlup ettiği maç ve geçen sezon Galatasaray'ın Konyaspor'u yendiği maçın VAR hakemiydi. Yapı felan dedin Avrupa'da başına geldi işte. Alın size yabancı hakem."

Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

"LİGDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR"

"Bence Galatasaray'ın istediği bir gece oldu. Çünkü Fenerbahçeli futbolcular 120 dakika + penaltılarda hem fiziksel hem de zihinsel perişan oldular. Zaten elendin. 3000 km yol mesafe var. 3 günden az bir sürede Samsunspor'la oynayacaksın. Basit değil. Bence Galatasaray, Antalyaspor'u yenemez diyelim ki yendi o zaman dengeler daha da değişebilir. Galatasaray yeniden ritmini tutturursa psikolojik üstünlük Galatasaray'a geçebilir. Bu kırılmalar hep değişkenlik göstertir." ifadelerini kullandı.

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