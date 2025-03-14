Ahmet Çakar'dan Rangers-Fenerbahçe maçı yorumu!

"Galatasaray da Tottenham, Manchester United ve Bayern Münih'e karşı çok iyi oynadı ama istediklerini alamadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaşadığını yaşadı. Ders çıkaracak bu elenmeden."

"AVRUPA'DA BAŞINA GELDİ"



"Bana göre Norveçli hakem Espen Eskas, Ivan Bebek gibi davranmıştır. Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilmedi ama Kostic'in pozisyonu penaltı değildi. Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, geçen hafta Galatasaray'ın Alanyaspor'u mağlup ettiği maç ve geçen sezon Galatasaray'ın Konyaspor'u yendiği maçın VAR hakemiydi. Yapı felan dedin Avrupa'da başına geldi işte. Alın size yabancı hakem."