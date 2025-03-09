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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Günay Güvenç'e koridorda kırmızı kart!

Galatasaray'da Günay Güvenç'e koridorda kırmızı kart!

Süper Lig'in 27. dakikasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Günay Güven. ilk yarının bitiminde koridorda hakeme tepki gösterinde kırmızı kart gördü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 00:39
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Galatasaray'da Günay Güvenç'e koridorda kırmızı kart!

Süpr Lig'in 27. haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken kısa süreli bir kargaşa yaşandı.

Önce Galatasaray kulübünden bir isi hakeme gösterdiği tepki sonrası sarı kart gördü. Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. O sırada orada bulunan Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi.

İtirazın dozunu kaçıran Güvenç, soyunma odası koridorlarında kırmızı kart gördü. Tecrübeli eldiven, ikinci yarıda soyunma odası yerine tribüne çıkmak zorunda kaldı. G.Saray'da ikinci devreyi yedek kalecisiz tamamladı.

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