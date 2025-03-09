GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."
Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a, devre arasında ise MLS ekibi Charlotte'a kiraladığı Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams, Fransız basınına verdiği röportajda Fildişi Sahilli oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Bilbao'nun yıldızı, "Daha önce adını vermediğim Wilfried Zaha var. Onu Crystal Palace'ta izlemekten çok zevk alıyordum." demesinin ardından bomba bir itirafta bulundu.
"ONA BENZEMEK İÇİN..."
Williams dikkat çeken saç kesiminde Zaha'yı ilham aldığını, "Saçımı ona benzemek için böyle kestirdim." sözleri ile itiraf etti.
"YAPABİLDİKLERİNİN %5'İNİ YAPABİLMEK İÇİN..."
"Onları (Neymar, Ronaldo, Zaha) olabildiğince taklit etmeye ve saha içerisinde onlar gibi hareket etmeye çalıştım. Bütün bunları onların yapabildiklerinin yalnızca %5'ini yapabilmek için yaptım."
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