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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a, devre arasında ise MLS ekibi Charlotte'a kiraladığı Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams, Fransız basınına verdiği röportajda Fildişi Sahilli oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 16:17
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams, Fransız basınından L'Equipe'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

En sevdiği oyuncular sorulduğunda "Neymar, Cristiano Ronaldo... Bu isimleri her zaman sevmişimdir." diye cevap veren Williams, listesine eklediği bir diğer isimle gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

Nico, "Bu listede daha önce adını vermediğim bir oyuncu daha var." diyerek Wilfried Zaha'dan bahsetti. İşte o ifadeler...

GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

Bilbao'nun yıldızı, "Daha önce adını vermediğim Wilfried Zaha var. Onu Crystal Palace'ta izlemekten çok zevk alıyordum." demesinin ardından bomba bir itirafta bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

"ONA BENZEMEK İÇİN..."

Williams dikkat çeken saç kesiminde Zaha'yı ilham aldığını, "Saçımı ona benzemek için böyle kestirdim." sözleri ile itiraf etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Nico Williams'tan Wilfried Zaha itirafı! "Ona benzemek için..."

"YAPABİLDİKLERİNİN %5'İNİ YAPABİLMEK İÇİN..."

"Onları (Neymar, Ronaldo, Zaha) olabildiğince taklit etmeye ve saha içerisinde onlar gibi hareket etmeye çalıştım. Bütün bunları onların yapabildiklerinin yalnızca %5'ini yapabilmek için yaptım."

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