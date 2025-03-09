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Haberler Galatasaray Dev Neymar harekatı

Dev Neymar harekatı

İspanyol medyası; Avrupa'ya dönmek isteyen Neymar için sarı-kırmızılıların devreye girdiğini vurguladı, Aslan'ın Brezilyalı futbolcuya özel proje sunduğu aktarıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Dev Neymar harekatı

Son yıllarda Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İspanya'da yayın yapan Elnacional'in haberine göre sarı-kırmızılılar; Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar için devreye girdi. Brezilya'da Santos takımıyla sözleşmesi haziran ayında bitecek Neymar'ın Avrupa'ya dönmek istediği bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun bilhassa eski kulübü Barcelona'ya gitmeye çok istekli olduğu kaydedildi.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI

Ancak Barcelona'nın şu anda bu transfere mesafeli yaklaştığı belirtildi. Elnacional'in yaptığı haberde; Galatasaray'ın Neymar'ı transfer etmeye hazır olduğu ve Brezilyalı futbolcu için özel bir proje sunduğu öne sürüldü. Al Hilal'de sakatlıklar ve formsuzluklarla geçen dönemlerin ardından yeniden futbola motive olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda da yer almak istiyor. Neymar, Dünya Kupası'nı düşünerek Avrupa'da forma giymenin planlarını yapıyor.

BREZİLYA'DAN YENİDEN DAVET

Ülkesi takımlarından Santos'a ocak ayında geri dönen Neymar, kısa sürede form yakaladı. 7 maçta 3 gol, 3 asist yaparak 6 gole direkt etki eden ünlü futbolcu, Breziyalı Milli Takımı'na davet edildi. Neymar tam 1.5 sene sonra Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

MUHTEŞEM BAŞARILAR

Neymar kariyeri boyunca başarıdan başarıya koştu. Brezilya Milli Takımı, Santos, Barcelona, PSG ve Al Hilal'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, 3 Brezilya şampiyonluğu, 2 La Liga şampiyonluğu, 5 Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğu, 1 Copa Libertadores, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 FIFA Konfederasyon Kupası, 3 Kral Kupası, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası kazandı.

SAKATLIKLAR EPEY ZORLADI

Suudi Arabistan'da Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de oynayan Neymar, sakatlıklarla uğraştı. Al Hilal'de 2023- 2025 arası sadece 7 maça çıkabilen 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

REKORLARA İMZA ATTI

Kariyeri boyunca transfer dönemlerinde rekorlara imza atan Neymar, futbol tarihine adını yazdırdı. Özellikle 2017'de Barcelona'dan PSG'ye tam 222 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı yıldız, 2023'te de PSG'den Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 90 milyon euroya gitmişti.

PELE'NİN VELİAHTIYDI

Neymar, futbol kariyerinin ilk yıllarında Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele'nin veliahtı olarak gösterilmişti. Pele gibi futbola Santos'ta başlayan ve başarılı olan Neymar, tüm Brezilya'da heyecan uyandırmıştı.

PSG'DE RAKİP OLDU

Brezilyalı yıldız Neymar, Galatasaray'a daha önce PSG formasıyla rakip oldu. 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta karşılaşan iki takımın Paris'te oynadığı maçta süre almıştı.

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