TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Steaua Bükreş ve Romanya milli takımının kalecisi Ștefan Târnovanu'nun performansını gözlemlemek amacıyla önümüzdeki Lyon maçına gözlemcilerini göndermeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, bu bedelden herhangi bir indirim yapma niyetinde olmadığını açıkça belirtti.
Târnovanu'nun piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak tahmin edilse de Becali, serbest kalma maddesi konusunda taviz vermiyor.
Öte yandan, Târnovanu'ya ilgisi olan bir diğer kulüp Napoli de aynı maça gözlemcilerini göndermeye hazırlanıyor.
Ștefan Târnovanu, Steaua Bükreş için önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve çeşitli turnuvalarda çıktığı 47 maçta 19 kez kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.
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