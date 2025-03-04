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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Steaua Bükreş ve Romanya milli takımının kalecisi Ștefan Târnovanu'nun performansını gözlemlemek amacıyla önümüzdeki Lyon maçına gözlemcilerini göndermeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 18:53
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TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Sezon sonunda emekli olmayı planlayan takım kaptanı Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Steaua Bükreş ve Romanya milli takımının kalecisi Ștefan Târnovanu'yu transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Rumen spor gazetesi GsP Ro'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Târnovanu'nun performansını yakından izlemek için önümüzdeki Lyon maçına temsilcilerini göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Ștefan Târnovanu'nun Steaua Bükreş ile olan sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, bu bedelden herhangi bir indirim yapma niyetinde olmadığını açıkça belirtti.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Târnovanu'nun piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak tahmin edilse de Becali, serbest kalma maddesi konusunda taviz vermiyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray Steaua Bükreş’in kalecisi Târnovanu’yu takibe aldı!

Öte yandan, Târnovanu'ya ilgisi olan bir diğer kulüp Napoli de aynı maça gözlemcilerini göndermeye hazırlanıyor.

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