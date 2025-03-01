  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

Galatasaray ve Fenerbahçe'de golsüz biten derbinin ardından sular durulmuyor... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un maç öncesi Fenerbahçe kulübesine gidip Jose Mourinho'nun elini sıkmasıyla ilgili yakın çevresine, "Keşke elini sıkmasaydım." dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 13:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

Rams Park'taki derbi öncesinde iki teknik adamın durumu da merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

Okan Buruk, kendisini görmezden gelip kulübesine oturan Mourinho'nun yanına giderek "Hoş geldiniz" derken Portekizli teknik adamın ayağa bile kalkmaması ve yardımcısının, Buruk'un yüzüne bile bakmaması en çok tartışılan anlardan biri olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

Taraftar, sosyal medyada "Hocam neden yanına gittin? Ayağa bile kalkmadı" yorumlarını yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

Sabah'ta yer alan habere göre, Buruk da yakın çevresine "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"

Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" sözleriyle öz eleştiri yaptı.

F.Bahçe o isme veda ediyor!
F.Bahçe'ye alt ligden sürpriz transfer!
DİĞER
Oscar ödüllü yıldız ve eşi evde köpekleriyle ölü bulunmuştu! Ölümlerinin ardındaki çözülemeyen sır perdesi: "Şüpheler..."
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
G.Saray'da flaş iç transfer gelişmesi!
Serdal Adalı'dan borç açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rüdiger'den ramazan ayı paylaşımı Rüdiger'den ramazan ayı paylaşımı 13:12
G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 12:42
Beşiktaş-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı! 12:21
Euroleague'de temsilcilerimizden 2'de 1 Euroleague'de temsilcilerimizden 2'de 1 12:16
Serdal Adalı'dan borç açıklaması! Serdal Adalı'dan borç açıklaması! 12:10
Udinese - Parma maçı ne zaman? Udinese - Parma maçı ne zaman? 12:02
Daha Eski
Duplantis rekora doymuyor! 11. kez... Duplantis rekora doymuyor! 11. kez... 12:01
Napoli - Inter maçı ne zaman? Napoli - Inter maçı ne zaman? 11:59
Dünyaca ünlü kulüplerden ramazan ayı mesajları Dünyaca ünlü kulüplerden ramazan ayı mesajları 11:57
Atalanta - Venezia maçı ne zaman? Atalanta - Venezia maçı ne zaman? 11:56
Lakers mağlubiyeti unuttu! Lakers mağlubiyeti unuttu! 11:46
Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 11:44