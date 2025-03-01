GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı! "Keşke elini sıkmasaydım"
Galatasaray ve Fenerbahçe'de golsüz biten derbinin ardından sular durulmuyor... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un maç öncesi Fenerbahçe kulübesine gidip Jose Mourinho'nun elini sıkmasıyla ilgili yakın çevresine, "Keşke elini sıkmasaydım." dediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sabah'ta yer alan habere göre, Buruk da yakın çevresine "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım.
Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" sözleriyle öz eleştiri yaptı.
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