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Haberler Galatasaray İstikamet Kemerburgaz

İstikamet Kemerburgaz

Galatasaray’ın tarihinde büyük bir yeri olan ve başarılarına tanıklık eden Florya’da artık sona geliniyor. Sarı-kırmızılılar artık Kemerburgaz’daki yeni tesislerine taşınıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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İstikamet Kemerburgaz

Galatasaray'da tarihi bir veda yaklaşıyor. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında ciddi avantajı bulunan sarı-kırmızılar bir yandan da Florya'ya veda etmeye hazırlanıyor. Yeni istikameti Kemerburgaz olacak Aslan'da çalışmalar hızlanıyor. 1982 yılından bu yana Galatasaray'ın bulunduğu ve unutulmaz başarılara imza attığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde artık sona aşamaya gelindi.

ZEMİN KALİTESİNE VURGU

Sarı-kırmızılılar, havaların ısınması ile birlikte Kemerburgaz'a taşınmaya başladı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçından önceki son taktik çalışmasını yeni tesisi Kemerburgaz'da gerçekleşirdi. Hibrit çimle kaplı zeminde daha kaliteli antrenman yapıldığı için bu kararın alındığı vurgulandı. Kademe kademe antrenmanların Kemerburgaz'a taşınması bekleniyor.

KONYA MESAİSİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında bugün Konyaspor ile karşılaşacak G.Saray çalışmalarını Kemerburgaz'da tamamladı. Topla ısınma ile başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

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