Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!
Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe haberi | Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun Rams Park ve yedek kulübesiyle ilgili kullandığı ifadelerin hakaret ve ırkçılık içerdiğini belirterek konuyla ilgili resmi girişimlerde bulundu. İşte detaylar… (GS-FB spor haberleri)
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Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) atacağı adımları yakından takip ederek Mourinho'ya olası bir disiplin cezası verilmesi konusunda ısrarcı olacak.
UEFA'DAN TAKİP, TFF'DEN CEZA BEKLENTİSİ
Galatasaray yönetimi, UEFA ve FIFA nezdinde Mourinho'nun kullandığı ifadelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtiyor.
Bu tür ifadelerin kimseye karşı kullanılmaması gerektiğini vurgulayan yöneticiler, bu kelimenin uluslararası talimatlara göre ırkçılık kapsamında değerlendirildiğini dile getiriyor.
Sarı-kırmızılılar, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig'deki bir maç sonrası yapılan bu açıklamalara doğrudan ceza vermese de Mourinho'nun siciline bu olayın işlenmesini önemli buluyor.
SAMİMİ BİR ÖZÜR BEKLENMİYOR
Galatasaray yetkilileri, Fenerbahçe cephesinin bu ifadelerin ırkçılık olmadığını savunduğunu ancak durumun çok açık ve net olduğunu belirtti.
Mourinho'nun göreve geldiğinden bu yana Türkiye ve Türk futbolu hakkında olumsuz söylemlerde bulunduğunu ifade eden yönetim, bu açıklamaların Türkiye'nin imajına zarar verdiğini savunuyor.
Mourinho'nun çalıştığı diğer ülkelerde de tartışmalı açıklamalar yaptığı bilinse de bu son olayın bardağı taşıran son damla olduğu ifade ediliyor.
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