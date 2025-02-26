Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Sarı-kırmızılılar, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig'deki bir maç sonrası yapılan bu açıklamalara doğrudan ceza vermese de Mourinho'nun siciline bu olayın işlenmesini önemli buluyor.

SAMİMİ BİR ÖZÜR BEKLENMİYOR Galatasaray yetkilileri, Fenerbahçe cephesinin bu ifadelerin ırkçılık olmadığını savunduğunu ancak durumun çok açık ve net olduğunu belirtti.