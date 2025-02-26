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Haberler Galatasaray Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe haberi | Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun Rams Park ve yedek kulübesiyle ilgili kullandığı ifadelerin hakaret ve ırkçılık içerdiğini belirterek konuyla ilgili resmi girişimlerde bulundu. İşte detaylar… (GS-FB spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 09:51
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Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Galatasaray Kulübü; Jose Mourinho'nun sözleri hakkında UEFA, FIFA, TFF ve savcılık nezdinde şikayet dosyalarını hazırlayıp gerekli başvuruları yaptı.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Akşam gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, Mourinho'nun sözlerini birebir çevirip hukuki departmanının da desteğiyle ilgili mercilere sundu.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

UEFA ve FIFA'ya yapılan başvuruların yanı sıra savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) atacağı adımları yakından takip ederek Mourinho'ya olası bir disiplin cezası verilmesi konusunda ısrarcı olacak.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

UEFA'DAN TAKİP, TFF'DEN CEZA BEKLENTİSİ

Galatasaray yönetimi, UEFA ve FIFA nezdinde Mourinho'nun kullandığı ifadelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Bu tür ifadelerin kimseye karşı kullanılmaması gerektiğini vurgulayan yöneticiler, bu kelimenin uluslararası talimatlara göre ırkçılık kapsamında değerlendirildiğini dile getiriyor.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Sarı-kırmızılılar, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig'deki bir maç sonrası yapılan bu açıklamalara doğrudan ceza vermese de Mourinho'nun siciline bu olayın işlenmesini önemli buluyor.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

SAMİMİ BİR ÖZÜR BEKLENMİYOR

Galatasaray yetkilileri, Fenerbahçe cephesinin bu ifadelerin ırkçılık olmadığını savunduğunu ancak durumun çok açık ve net olduğunu belirtti.

Galatasaray Mourinho'nun açıklamalarına karşı harekete geçti!

Mourinho'nun göreve geldiğinden bu yana Türkiye ve Türk futbolu hakkında olumsuz söylemlerde bulunduğunu ifade eden yönetim, bu açıklamaların Türkiye'nin imajına zarar verdiğini savunuyor.

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