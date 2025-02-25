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Haberler Galatasaray RAMS Park tıklım tıklım

RAMS Park tıklım tıklım

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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RAMS Park tıklım tıklım

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için satışa sunulan tüm biletleri tüketti. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi.

YÖNETİMDEN YAZILI UYARI

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlara maç içinde sadece takımı desteklemeleri ve tahriklere kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu. Sosyal medyadan taraftarları için mesajlar paylaşan Galatasaray Kulübü, ayrıca stat dışı ve içinde bildiriler dağıttı. Taraftara verilen uyarı metninde provakasyona gelmemeleri uyarısı yapıldı. Bildiride sarı-kırmızılı taraftarlar için maddeler halinde yapması gerekenler sıralandı. Ayrıca müsabaka öncesinde sık sık uyarı anonsu yapıldı.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

32 bin kişilik dev emniyet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği müsabaka için İstanbul genelinde 32 bin emniyet personeli görev yaptı. Maçta polisler, tribünle saha arasına adeta güvenlik duvarı ördü. Mücadele öncesinde tribünlere giren taraftarlar sıkı bir şekilde arandı. Maç içinde de saha çevresinde sıralanan emniyet mensupları, herhangi bir taşkınlığa müsaade etmedi.

Türk Telekom'dan 5G CANLI YAYIN

Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 2024- 2025 Trendyol Süper Ligi'nde ilk kez 5G canlı televizyon yayını bağlantısını gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ettiklerini belirterek, "Bugün 4.5G baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağladık ve Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü konumundayız" diye konuştu.

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