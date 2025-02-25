Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde penaltı beklenen pozisyonlarda karar doğru mu? Trio ekibi açıkladı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe sahadan golsüz berabere ayrılarak puanları paylaştı. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...
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Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta dev derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler.
İşte Yıldırım, Duran ve Çoban'ın Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar hakkındaki değerlendirmeleri...
"Yusuf Akçiçek'in Sallai'ye faulünde kart gerekir mi?"
Bahattin Duran: Galatasaray hızlı hücuma çıkacakken Fenerbahçeli Yusuf, rakibini durdurmak için bir faul yapıyor. Topla oynayan Galatasaraylı oyuncu, top ayağından açıldıktan sonra, topla oynama şansı kalmadıktan sonra basması var. Kontrolsüz basma. Maçın henüz 2. dakikası. Ben sarı kart beklerdim.
Deniz Çoban: Bu 1. dakika da olsa, 95. dakika da olsa sarı kartlık basma. Dikkatsiz faul olarak gördüyse itiraz etmem. Mutlaka sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Hakem temas noktasını sağlıklı görememiş olabilir. Ayağa basma ve kontrolsüz faul, taktik amaçlı yapılmış bir faul. Genel uyarı değil de sarı kart gerekir.
"13'üncü dakikada Çağlar Söyüncü'nün yerde kaldığı pozisyonda hakem kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Hakem faul çalmadı, oyunu sakatlık gerekçesiyle durdurdu, kafaya temas var diye oynanmasına müsaade etmedi. Sallai'nin sol kolu dikkatsiz şekilde rakibinin yüzüne geliyor. Faul verilse daha doğru olurdu ama kart görmüyorum. Dikkatsiz şekilde yapıyor.
Bahattin Duran: Ağır çekimde bile Sallai'nin sol eli, tık olmuyor. Pozisyon almak için açıyor. Bence pozisyon faul. Sarı karta gerek yok.
Bülent Yıldırım: Hücum faul verilecek en doğru karardı.
"Fenerbahçe'nin iptal edilen golü öncesi verilen faul kararı doğru mu?"
Bahattin Duran: Düdük zamanlaması çok doğru. Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı, ellerini bariyer olarak kullandı, Muslera'ya çarptı. Muslera topla oynadı, yapması gereken hamleyi yaptı, Szymanski çarptı. Faul ve gol iptali doğru karar.
Deniz Çoban: Faulde hiç şüphe yok. Muslera topla oynadıktan sonra Szymanski gidip çarptı. Düdük zamanlaması doğru.
Bülent Yıldırım: Pozisyon çok net. Muslera topla oynarken çarpma var. Dikkatsiz fauldür. Gol iptali yüzde 100 doğru.
"Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skrinar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var.
Bahattin Duran: Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart.
"Osimhen'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?"
Deniz Çoban: Faulü ve kartı yardımcı vermiş olabilir. Vincic, çok uzakta. Çok küsurat bir temas var. Sadece faul olur, kart olmaz.
Bahattin Duran: Faul çok net. Tabanı İrfan Can'a gelmiyor. Sarı kart değil.
Bülent Yıldırım: Dizi gergin, tabanını göstererek gelse ve temas olsa net sarı kart derdik. Ortak top ve dişle temas eden müdahale yok. Hakem yanılmış. Sadece faul bu pozisyon.
"Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde eline gelen top penaltı mı? Devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz. İlgisi yok. Böyle bir penaltıyı Karasev verdi, ortadan kayboldu.
Bahattin Duran: Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eliyle nerede olursa olsun geliyorsa ihlal değil. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Karasev böyle bir penaltı verdi, UEFA açıklama yaptı. Böyle penaltı olmaz, bitti.
"Lemina'nın Szymanski'ye müdahalesinde faul doğru mu, Lemina'nın itirazına kart gerekir mi?"
Bahattin Duran: İtirazları sınırda kaldı. Devam etmesini tercih ederdim.
Deniz Çoban: Faul çalan hakeme itiraz etmem. Arkadan yüklenince vuramadı Szymanski. İtirazlar sınırda kaldı. Çağırıp uyarmadı.
Bülent Yıldırım: Lemina, profesyonel tepki gösterdi. UEFA 'sizi hedef almıyorsa, duygusal reaksiyon gösteriyorsa tolere edilebilir' diyor. Bu sınırda.
"65'inci dakikada Lemina'nın müdahalesinde devam kararı doğru mu?"
Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi. Bu topu oyuncular gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye çarpmadan doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen top olmadı. Lemina bu topu hep gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı.
Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediği her şeye katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü, topu takip etti. Beklenmeyen top değil. Top öyle bir geliyor ki top karşıdan geliyor, arkadaşının 25-30 santim uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık, net penaltı. UEFA buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı. Penaltı.
Bülent Yıldırım: Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın. Kolu öne doğru uzatıp bu aldığınız riskin sonunda top kola geldi. Kol doğal değil. Penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.
"Mert Müldür'ün elle oynadığı pozisyonda devam kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: İlk temas destek eli, sonraki ekstra hareket elle oynama.
Bahattin Duran: Net elle oynama.
Bülent Yıldırım: Elle oynama kararı vermeliydi.
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